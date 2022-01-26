Алексей Ягудин — подписчице: вас, умников, не хватало. Ещё одна пустышка высказалась

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании, россиянин Алексей Ягудин резко отреагировал на вопрос подписчицы о причёсках его дочерей. Ягудин выложил в «Инстаграме» видео из аэропорта, и одной из подписчиц не понравилось, как выглядят причёски девочек.

«Почему такие неухоженные у девочек причёски?» — поинтересовалась подписчица.

«О! Думал весь день, чего-то не хватало! Вас, умников, не хватало. Ещё одна пустышка высказалась», — ответил Ягудин в комментариях к соответствующему посту.

Фото: «инстаграм» алексея ягудина

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Алексея Ягудина.

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