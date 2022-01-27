Евгения Медведева рассказала, кем хотела бы стать после окончания спортивной карьеры

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, кем бы хотела стать после окончания спортивной карьеры.
«Пока я прощупываю почву. Сейчас меня много: я стараюсь затронуть несколько сфер и понять чётче, чем хочу заниматься. Хочется стать человеком, который после спорта конкретно определился с профессией. Например, Ляйсан Утяшева стала уважаемой телеведущей. Хочется стать человеком, который нашёл себя в жизни после спорта. У меня несколько путей сейчас, хочу понять, какой из них наиболее комфортный.
Пошла учиться на продюсера, потому что начала много читать и поняла, что мозг требует знаний. На юриста учиться нерезонно. Выбрала продюсерство.
Кем бы могла быть, если бы не выбрала фигурное катание? Это было бы что-то связанное с искусством. У меня в семье по поколениям много художников. Это было бы что-то связанное с творчеством. Или художник, или дизайнер», — сказала Медведева в эфире онлайн-шоу «ОК на связи»!
- 27 января 2022
-
22:39
-
22:34
-
22:04
-
21:54
-
21:34
-
20:43
-
18:34
-
16:47
-
16:00
-
13:40
-
12:57
-
10:47
-
09:59
-
09:38
-
09:29
-
07:33
-
00:19
- 26 января 2022
-
23:59
-
21:05
-
20:27
-
20:08
-
19:56
-
19:38
-
19:24
-
16:26
-
15:06
-
12:07
-
10:25
-
09:19
-
09:04
-
08:51
-
08:40
-
07:36
-
01:02
-
00:30