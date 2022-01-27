Евгения Медведева рассказала, кем хотела бы стать после окончания спортивной карьеры

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, кем бы хотела стать после окончания спортивной карьеры.

«Пока я прощупываю почву. Сейчас меня много: я стараюсь затронуть несколько сфер и понять чётче, чем хочу заниматься. Хочется стать человеком, который после спорта конкретно определился с профессией. Например, Ляйсан Утяшева стала уважаемой телеведущей. Хочется стать человеком, который нашёл себя в жизни после спорта. У меня несколько путей сейчас, хочу понять, какой из них наиболее комфортный.

Пошла учиться на продюсера, потому что начала много читать и поняла, что мозг требует знаний. На юриста учиться нерезонно. Выбрала продюсерство.

Кем бы могла быть, если бы не выбрала фигурное катание? Это было бы что-то связанное с искусством. У меня в семье по поколениям много художников. Это было бы что-то связанное с творчеством. Или художник, или дизайнер», — сказала Медведева в эфире онлайн-шоу «ОК на связи»!