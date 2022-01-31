Алексей Ягудин создал петицию с призывом вернуть России флаг и гимн на Олимпийских играх

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин создал петицию на сайте Change.org с призывом вернуть России флаг и гимн на Олимпийских играх. Напомним, Россия вследствие санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) выступает без флага и гимна на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

«Скоро стартует очередная Олимпиада, и я очень жду её. Общаясь со многими нашими ребятами и тренерами, я знаю, как усердно, в поте лица, каждый день они готовятся к этому важнейшему событию. Невероятный труд, который вызывает моё безмерное уважение!

Не скрою, что, хотя с моего личного выступления на ней прошло много лет, я чётко помню эти моменты счастья: когда звучит российский гимн, поднимают родной флаг и тебе вручают золотую олимпийскую медаль — главную награду за труд всей твоей жизни. Мне искренне хочется пожелать каждому нашему спортсмену пережить эти мгновения!

Поэтому мне вновь невероятно обидно, что наша команда опять выступит без флага. ВАДА ввела очередные санкции в 2019 году и запретила использовать российским спортсменам символику своей страны.

И я решил запустить петицию, которую предлагаю поддержать каждому, кто переживает за наш спорт! На мой взгляд, каждый наш искренний шаг способен изменить ситуацию и склонить чашу весов в сторону справедливости! Эта петиция, если и не дойдёт до ВАДА, то точно попадётся на глаза тем, кому небезразлична судьба России на международной спортивной арене. А я, как и миллионы россиян, продолжу поддерживать Россию и российских спортсменов, под каким бы гимном, гербом и флагом они ни выступали.

И каждое слово в поддержку, каждое действие, каждый шаг, уверен, приближает их и нас к справедливости. Я абсолютно уверен, что уже скоро всё изменится. Но только лишь в случае, если мы будет неравнодушны. И я знаю: ничто не проходит бесследно, и мы победим!

Поддержим наших героев вместе!» — написал Ягудин в своём «инстаграме».

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