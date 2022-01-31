Дэвид Лис: я слышал миллион теорий заговора по поводу Михаила Коляды

Американский журналист Дэвид Лис прокомментировал ситуацию с пропуском Михаилом Колядой Олимпийских игр в Пекине.
«Михаил Коляда пропустит Олимпиаду из-за коронавируса. По этому поводу был миллион теорий заговора. Было много внутренних обсуждений о составе России на командный турнир. Обсуждалось, можно ли доверить это право Коляде, стоит ли выступить Кондратюку. Я слышал миллион теорий заговора по поводу Коляды по всему миру. Россияне сами нам писали по этому поводу. У всех есть своя точка зрения о том, как так получилось, что Коляду сняли из-за ковида, хоть он потенциально мог выздороветь к личному турниру.
По официальной информации, Коляда получил травму перед чемпионатом Европы, а потом заразился ковидом. Вероятно, в федерации посчитали, что он не будет готов», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.
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