«Америку не открыла». Слуцкая — о своих словах про коронавирус у российских фигуристов

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая прокомментировала свои слова о коронавирусе в сборной России по фигурному катанию перед стартом Олимпиады в Пекине (Китай). Ранее она написала в своём «инстаграме»: «Только что узнала, что в сборной России, помимо Коляды, начали находить COVID-19 при том, что до Олимпиады в Пекине осталось всего лишь 5 дней. Это ужасная новость, но я очень надеюсь, что тест оказался ложным!»
Позднее Слуцкая добавила: «О, пресса! Ну прицепитесь вы к кому-нибудь другому! Америку я сегодня не открыла».
Фото: «Инстаграм» Ирины Слуцкой
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