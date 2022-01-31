«Уже тысячу раз извинялся». Кацалапов рассказал о взаимоотношениях с Синициной

Действующий чемпион мира российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, рассказал, на чём строятся его взаимоотношения с партнёршей.
«Да, терпение важно. И ещё — взаимопонимание, потому что важно общаться открыто, нельзя быть «недрузьями». В моём понимании в идеале не может быть так, что вы пришли на тренировку, поработали, вообще никаких эмоций друг на друга не потратили, разошлись и живёте отдельно своей жизнью. И при этом я не говорю, что вы должны жить вместе или встречаться, но у вас обязаны быть дружеские, очень добрые взаимоотношения в паре. Иначе это недолгосрочные партнёрские отношения. Вы должны всегда помогать друг другу так, словно твой партнёр — член твоей семьи, родной человек, не иначе. Путь спортивный в любом случае очень заковыристый, тернистый, долгий, всё есть: и взлёты, и падения. Партнёр — это 50% твоего успеха.
Кстати, когда мы ругаемся с Викой на тренировках, я так и говорю обычно: «Ты 50% успеха». Мы высказываемся всегда по факту. Меня учит Вика, что надо сразу выговориться, но стараться не перебарщивать с эмоциями, как я. Я уже сказал, что могу сразу реагировать слегка импульсивно, и сгоряча иногда выливается то, что не должно. Но Вика меня уже выучила, она многое понимает. Я, правда, всегда извиняюсь. Наверное, уже тысячу раз извинялся», — приводит слова Кацалапова «Ok!»
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