У наших фигуристов полно конкурентов на Олимпиаде. Расслабляться не стоит даже девочкам

Появление кореянки Ю Ён может спутать все карты ученицам Тутберидзе. А мужчинам нужно уповать на удачу и место в десятке.

Олимпийские игры в Пекине могут стать для российских фигуристов сверхуспешными. В трёх из четырёх видов у нас прекрасные шансы на золото, но соперники тоже не дремлют. Как показывает практика, в условиях жесточайшей конкуренции на главном старте четырёхлетия может произойти что угодно. Свои коррективы вносит и коронавирус, так что вычёркивать иностранцев из претендентов на медали ещё рано.

Расслабляться не стоит даже девочкам, которым все карты может спутать внезапное появление сильной кореянки.

Американскую надежду подкосил коронавирус

Доминирование России в женском одиночном катании продолжается на протяжении многих лет. Наши фигуристки вряд ли кого-то подпустят к олимпийскому пьедесталу и будут разыгрывать медали между собой. Фаворитом считается рекордсменка этого сезона Камила Валиева, но навязать борьбу ей в произвольной программе могут и Александра Трусова с её пятью квадами, и Анна Щербакова, которая на чемпионате Европы в Таллине доказала, что даже с одним чистым четверным может набирать заоблачные баллы.

Соревноваться по количеству элементов ультра-си с россиянками может разве что американка Алиса Лью, которую пару лет назад прозвали надеждой сборной США. На юниорском уровне фигуристка на равных соперничала с Валиевой, показывая и тройной аксель, и четверной лутц, однако затем у неё настал переходный период, и спортсменка сильно сдала. В этом году дела у Алисы пошли в гору, но полностью восстановить сложнейшие прыжки ей так и не удалось. К тому же феноменальную американку подкосил коронавирус: Лью сдала положительный тест прямо на национальном первенстве, из-за чего была вынуждена сняться с произвольной программы.

У России всё-таки будет опасная соперница в Пекине?

Коллеги Лью по команде — Мэрайя Белл и Карен Чен — составить достойную конкуренцию нашим спортсменкам едва ли смогут. А вот пять других фигуристок вполне способны вмешаться в разборки учениц Тутберидзе как минимум в короткой программе. Бельгийка Луна Хендрикс удивила в Эстонии и обошла Трусову и Щербакову, но только благодаря ошибкам последних. Японки Вакаба Хигути и Мана Кавабе владеют тройным акселем и в случае успеха могут урвать свою минуту славы, равно как и их соотечественница Каори Сакамото, обладающая высокими компонентами.

На первый взгляд кореянка Ю Ён повторяет судьбу Алисы Лью и из потенциально опасной соперницы с трикселем и четверными превращается в нестабильную фигуристку. На прошлогоднем первенстве Кореи она не попала даже в тройку и, соответственно, пролетела мимо чемпионата мира в Стокгольме. Но тогда спортсменка переживала последствия коронавируса, поэтому неизвестно, в какой форме Ю Ён подходит к главному старту четырёхлетия.

Полностью расслабляться россиянкам точно не стоит. В случае ошибок наших девочек и Ю Ён, и другие иностранки смогут составить достойную конкуренцию.

Две тактики: гений Ханю против прагматизма Чена

У наших парней ситуация обратная: бороться за лидерство им не приходится и место в десятке уже будет подарком, так как из 30 участников выстрелить может каждый второй. Мужское катание в Пекине будет интересно прежде всего легендарным противостоянием Юдзуру Ханю и Нэйтана Чена. И пока американец выглядит фаворитом в этой борьбе. Гениальный Ханю мечтает показать на китайском льду четверной аксель; Чен же выбрал прагматизм и старается реабилитироваться за неудачу в Пхёнчхане с помощью пяти четверных. Чья тактика сработает лучше — станет известно совсем скоро.

Недалеко от лидеров находятся Юма Кагияма, Сёма Уно, Винсент Чжоу и Джейсон Браун. Чжоу выделяется тем, что претендует на звание второго фигуриста, которому могут покориться пять квадов в произвольной программе. Зато за японцев Кагияму и Уно говорят стабильность и прекрасная вторая оценка. Компонентами славится Джейсон Браун, но фигуристу без прыжков в четыре оборота вряд ли будут делать большие поблажки. Обойти спортсмена под силу многим: французам Кевину Аймозу и Адаму Сяо Хим Фа, канадцам Кигану Мессингу и Роману Садовскому, китайцу Цзинь Бояну и итальянцу Маттео Риццо.

Чемпион Европы из России — тёмная лошадка турнира

Да и наши парни способны обгонять артистичного американца. Андрей Мозалёв, помимо элементов ультра-си, показывает качественное владение коньком, что не остаётся неотмеченным судьями. Чемпион Европы Марк Кондратюк стабильно исполняет контент из трёх четверных, а заодно задавливает публику яркими эмоциями в постановке «Иисус Христос — суперзвезда». Компоненты ученика Светланы Соколовской постепенно растут, что делает его тёмной лошадкой турнира. Неплохая диспозиция у Евгения Семененко: несмотря на череду неудач на последних стартах и нервотрёпку из-за соперничества с Мозалёвым, подопечный Мишина остаётся сильным игроком. В Китай он едет вместо одногруппника Михаила Коляды, который потерял путёвку в Пекин из-за положительного теста на коронавирус. Жене не привыкать собираться в самый ответственный момент — на чемпионате мира в Стокгольме он отлично проявил себя, надеемся, исключением не станут и Олимпийские игры.

На хвосте у россиян сидят Даниэль Грассль из Италии, владеющий старшими квадами, опытный Морис Квителашвили из группы Этери Тутберидзе, Владимир Литвинцев, представляющий Азербайджан, и латвиец Денис Васильев. У каждого есть свои сильные и слабые стороны, но реальность такова, что на европейском первенстве никто из них не смог превзойти Кондратюка, а Мозалёв и Семененко упустили медали только из-за собственных ошибок. Так что безупречные прокаты определённо спасут россиян.

Китайская пара устроит психологическую атаку на Олимпиаде?

В парах и танцах у России также есть конкуренты. Блестящим Мишиной/Галлямову, Бойковой/Козловскому и Тарасовой/Морозову будут противостоять гениальные китайцы Вэньцзин Суй и Цун Хань. Чтобы приблизиться к результатам действующих чемпионов мира и Европы, фигуристы в этом сезоне разучили четверную подкрутку. Правда, элемент ультра-си у них не так стабилен и часто по баллам не окупается. Возможно, в Пекине спортсмены и вовсе от него откажутся, использовав его демонстрацию исключительно как инструмент психологической атаки.

Для второй и третьей пары страны угрозу могут представлять американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер, канадцы Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд и японцы Рику Миюра и Рюити Кихара, сенсационно обыгравшие Бойкову и Козловского на этапе Гран-при в США.

Степановой и Букину угрожают опытные американцы

Непросто придётся Виктории Синициной и Никите Кацалапову, которые встретятся с Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном. Развязка их драматичного противостояния как раз выпадет на Олимпиаду, где два дуэта выяснят, кто же достоин золота. Шансы примерно равны, но опыт и вклад в развитие танцев как вида на стороне французов.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин дебютируют на Играх и на медали не рассчитывают, в отличие от Александры Степановой и Ивана Букина. Но подопечным Александра Свинина и Ирины Жук придётся столкнуться с препятствием в виде опытной канадской пары Пайпер Гиллес и Поля Пуарье, взявшей бронзу на последнем чемпионате мира, а также американцев Мэдисон Хаббелл с Захари Донохью и Мэдисон Чок с Эваном Бейтсом, которые подвинули их с пьедестала в Стокгольме.

В плане конкуренции на Олимпийских играх всем нашим фигуристам придётся непросто, ведь именно на этом турнире чаще всего случаются громкие сенсации. Но в нынешних реалиях главными соперниками россиян будут даже не спортсмены из других стран, а злосчастные тесты на коронавирус, которые уже подвели нескольких членов нашей сборной.