Сколько медалей завоюют российские фигуристы на Олимпиаде в Пекине?

С 4 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут зимние Олимпийские игры. Российские спортсмены являются фаворитами турнира фигуристов как в командных соревнованиях, так и в трёх и четырёх видах индивидуальной программы.

В женском одиночном катании Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова претендуют на то, чтобы разыграть между собой все медали. Аналогичная ситуация может сложиться и в парном катании, где на победу претендуют сразу три российские пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

В танцах на льду Россию представляют действующие чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также опытный дуэт Александра Степанова/Иван Букин и молодая пара Диана Дэвис/Глеб Смолкин. В мужском одиночном катании выступят дебютанты – 18-летние Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв и Евгений Семененко.

Олимпийский турнир фигуристов начнётся 4 февраля и завершится 19 февраля.