Михаил Коляда сдал отрицательный тест на коронавирус и приступил к тренировкам

Российский фигурист Михаил Коляда приступил к тренировкам после отрицательного результата теста на коронавирус. Об этом рассказал тренер спортсмена Алексей Мишин.

Изначально Коляда вошёл в состав сборной России по фигурному катанию на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай), но после заражения коронавирусом его заменили на Евгения Семененко, который до этого числился в запасе.

«Михаил Коляда получил отрицательный результат теста, он вернулся к тренировкам. К какому старту готовится? Ко всей своей дальнейшей жизни», — приводит слова Алексея Мишина ТАСС.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

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