Чемпион Канады по фигурному катанию не может вылететь в Пекин из-за тестов на коронавирус

Призёр этапов Гран-при, чемпион Канады по фигурному катанию Киган Мессинг не может вылететь в Пекин (Китай), где 4 февраля стартуют зимние Олимпийские игры. Спортсмен находится на родине в ожидании результата тестов на коронавирус, сообщает CBC. Для посадки на рейс Кигану нужно сдать два отрицательных теста подряд, но пока этого не произошло.
«Мы надеемся, что он сможет вскоре вылететь. В ближайшие дни мы предоставим обновлённую информацию», — сообщила представитель Олимпийского комитета Канады Каролин Шарп.
Ожидалось, что Мессинг войдёт в состав сборной Канады на командный турнир, который стартует 4 февраля. Личные соревнования у мужчин начнутся 7 февраля. На Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане сборная Канады выиграла золото в командном турнире.
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