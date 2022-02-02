Елена Вайцеховская — о ситуации с Михаилом Колядой: это сильно смахивает на наказание

Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская оценила ситуацию с российским фигуристом Михаилом Колядой, который был исключён из состава сборной на Олимпийские игры в Пекине из-за коронавируса.

«Самая загадочная фигура российской сборной по фигурному катанию — Михаил Коляда. В этом виде спорта не принято озвучивать факты, причины и причинно-следственные связи, повлёкшие за собой то или иное решение, поэтому простор для домыслов открывается поистине неограниченный. Тесты на ковид у Коляды отрицательные (в отличие от тестов гендиректора ФФФКР Александра Когана и генхореографа «Хрустального» Даниила Глейхенгауза). При этом двое последних собираются долететь в Пекин как только, так сразу, а шансам Михаила наступил кирдык ещё до появления сборной в Пекине — об этом было объявлено официально. Хотя даже сейчас Миша успевал бы на личный турнир.

Почему всё складывается именно таким образом, ФФФКР умалчивает, отчего происходящее начинает сильно смахивать на наказание спортсмена за какие-то таинственные прегрешения. Или же, как сказал на ТВ расцитированный всеми Владимир Гомельский, таким образом федерация за что-то сводит счёты с тренером фигуриста Алексеем Николаевичем Мишиным.

На мой взгляд, и та и другая версия достаточно бредовы, но за неимением лучшего обсуждают журналисты именно их. И вот это на самом деле обидно. Потому что за Кигана Мессинга, который никак не досдаст нужные тесты в Канаде, чтобы оттуда улететь в Пекин, переживают все, кто уже приехал, и журналистский корпус фигурного катания в том числе, а при упоминании Коляды недоумённо пожимают плечами. Ну да, оказался никому не нужен парень. Бывает», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.



Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.