Медведева — о небинарном фигуристе: мы обязаны хотя бы уважать выбор — свой и других людей

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала о своём отношении к тому, что на Олимпиаде-2022 выступит первый небинарный фигурист. Им станет американец Тимоти Ледюк, выступающий в парном катании с Эшли Кейн-Гриббл.



«Как человек, который жил почти три года в Канаде, отношусь к этому абсолютно спокойно. Я пообщалась с людьми нетрадиционной ориентации, небинарными, и поняла, что они люди. Точно так же отличаются — у них разные характеры, какой-то человек мне подходит, какой-то — нет… И это нормально, когда люди не могут найти контакт друг с другом, такое случается. Есть люди, которые с первого слова лучшие друзья. Но это не зависит от ощущения себя, от гендерной принадлежности и ориентации. Мы люди — и должны об этом помнить.

Мы не обязаны любить друг друга, но обязаны хотя бы уважать выбор — свой и других людей. Если ты осуждаешь выбор другого человека, то ты не уважаешь свой выбор. Если он спокойно говорит о своих предпочтениях и не стесняется, то он в этом уверен, и мы не имеем права осуждать и обзывать. Это может случиться в обратную сторону. Если мы осуждаем чей-то выбор, значит, и своим выбором не довольны», — сказала Медведева в интервью на канале «Больше спорта» на YouTube.