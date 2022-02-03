Загитова: порой раздражает, что меня называют олимпийской чемпионкой и забывают о серебре

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала о первой медали Игр-2018 – серебре командного турнира.

«Олимпиада началась для меня с командного турнира. Я катала там только произвольную программу. Было морально сложнее выступать в команде, потому что ты понимаешь, что катаешься не только за себя. Конечно, в личном турнире ты, можно считать, тоже катаешься за команду — за команду тренеров. Но всё-таки на тот момент я была достаточно юная, и мне было морально даже чуть-чуть тяжелее, чем остальным. Тогда мы взяли серебро, хотя могли бы и золото. Но значит, так надо было. Я ни о чём не жалею.

Кстати, меня порой раздражает, что меня называют олимпийской чемпионкой, но при этом не говорят, что я ещё и серебряный призёр Олимпиады. Не знаю почему, но все забывают про это», — сказала Загитова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.