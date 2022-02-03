Загитова рассказала, как восприняла решение Тутберидзе не давать ей видеться с мамой

Олимпийская чемпионка Игр-2018 в женском одиночном катании Алина Загитова прокомментировала слова тренера Этери Тутберидзе, которая в недавнем интервью заявила, что сознательно разлучила фигуристку с матерью на время подготовки к Олимпийским играм ради возможной победы.
«Когда я победила, у моих родителей были слёзы в глазах. Мама была со мной на Олимпийских играх, она всё это видела вживую. В голове не укладывается, насколько она там нервничала и переживала. Но она меня поддерживала, я чувствовала, что она где-то сидит в зале. Можно сказать, я каталась ради неё.
Во время моей подготовки к Олимпийским играм мама жила в другом городе, разлука была тяжёлой. Можно сказать, у меня забрали частичку времени, которое я могла бы с ней провести. Но понимаю, ради чего это было. Этери Георгиевна решила, что мама меня как-то расслабляет, хотя я не чувствовала, что это так. Но, как говорится, со стороны виднее. Зато сейчас я перевезла всех в Москву, и мы живём дружной семьёй», — сказала Загитова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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