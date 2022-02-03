Татьяна Тарасова оценила состав России в короткой программе на командном турнире на ОИ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выбор состава сборной России на короткую программу на командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине. В заявку включены: Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Командный турнир стартует 4 февраля.

«В короткой программе командного турнира сборную России представят все наши первые номера. Считаю, что это очень правильное решение.

Состав на произвольную программу будет определяться внутри команды после короткой программы. Могут ли спортсмены устать после командных соревнований? Это спорт, нужно быть готовыми к испытаниям», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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