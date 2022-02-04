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Олимпийские игры — 2022, Пекин, фигурное катание, танцы на льду: когда начнётся ритм-танец, по какому каналу смотреть

Олимпиада, фигурное катание, командный турнир, танцы на льду: по какому каналу смотреть
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Сегодня, 4 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) стартует командный турнир по фигурному катанию. После короткой программы у мужчин начнутся соревнования танцевальных пар. Ориентировочное время начала — 6:35 мск.

Россию в ритм-танце представят чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Они выступят под последним, 10-м номером. Посмотреть прямую трансляцию соревнований можно на Первом канале.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

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