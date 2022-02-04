Олимпиада, фигурное катание, командный турнир, танцы на льду: по какому каналу смотреть

Сегодня, 4 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) стартует командный турнир по фигурному катанию. После короткой программы у мужчин начнутся соревнования танцевальных пар. Ориентировочное время начала — 6:35 мск.



Россию в ритм-танце представят чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Они выступят под последним, 10-м номером. Посмотреть прямую трансляцию соревнований можно на Первом канале.



Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.



На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.