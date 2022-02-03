Дэвид Лис: Коляды нет в команде — у России будет золото. Это стратегия Этери Тутберидзе

Американский журналист Дэвид Лис поделился ожиданиями от командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине, который стартует завтра, 4 февраля.

«Перенос объявления составов на командный турнир приводит меня в бешенство. Я каждый день пишу, кто будет участвовать, как много очков заработают. Я знаю, что Россия займёт первое место в командном турнире. Борьба за серебро будет, пожалуй, более интересной. Проблема с командным турниром заключается в том, что действительно сильных сборных в четырёх дисциплинах не так много. Поэтому результаты вполне предсказуемы.



В прошлый раз, когда у России в составе был Михаил Коляда, они завоевали серебро. В этот раз у Коляды, скажем так, коронавирус. Его не будет в команде, значит, Россия выиграет золото. Это стратегия Этери Тутберидзе», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.



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