Алина Загитова — о командном турнире ОИ: девочки и пары откатают — и Россия будет первой

Олимпийская чемпионка Алина Загитова оценила выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ритм-танце в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Российская пара заняла второе место.

«Думаю, что результат достаточно хороший. Сейчас ещё девочки и пары откатают — и мы вообще будем первыми. У нас сильная команда. Вика с Никитой сегодня, конечно, не без помарок, но хорошо откатали. Видно было, как они волнуются. Но также было видно, что они один механизм сплочённый. Прямо видно, что на фоне всех пар они очень классно друг с другом взаимодействуют. Это отражается на их выступлении. Вика с Никитой катались последними, это сложно, потому что можно перегореть или слишком себя загнать, переволноваться», – сказала Загитова в эфире Первого канала.

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