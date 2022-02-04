Мишина и Галлямов стали вторыми в короткой программе на командном турнире ОИ-2022 в Пекине

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, показали второй результат в короткой программе на командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине (Китай). За прокат они заработали 82,64 балла.
Первыми стали китайцы Суй Вэньцзин/Хань Цун (82,83 балла), это мировой рекорд. Замкнули тройку американцы Алекса Шимека-Книрим/Брэндон Фрэйзьер (75,00 балла).
Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Командный турнир
Спортивные пары. Короткая программа
1. Суй Вэньцзин/Хань Цун (Китай) — 82,83.
2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 82,64.
3. Алекса Шимека-Книрим/Брэндон Фрэйзьер (США) — 75,00.
Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.
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