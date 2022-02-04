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Мишина и Галлямов стали вторыми в короткой программе на командном турнире ОИ-2022 в Пекине

Мишина и Галлямов стали вторыми в короткой программе на командном турнире ОИ-2022 в Пекине
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Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, показали второй результат в короткой программе на командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине (Китай). За прокат они заработали 82,64 балла.

Первыми стали китайцы Суй Вэньцзин/Хань Цун (82,83 балла), это мировой рекорд. Замкнули тройку американцы Алекса Шимека-Книрим/Брэндон Фрэйзьер (75,00 балла).

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Командный турнир
Спортивные пары. Короткая программа
1. Суй Вэньцзин/Хань Цун (Китай) — 82,83.
2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 82,64.
3. Алекса Шимека-Книрим/Брэндон Фрэйзьер (США) — 75,00.

Олимпиада 2022. Фигурное катание
Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа
04 февраля 2022, пятница. 08:15 МСК
Окончено
1
Китай
82.83
2
Россия
82.64
3
США
75.00

Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.

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