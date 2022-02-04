Пять судей из девяти поставили Мишину и Галлямова на первое место в короткой программе
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Пять судей из девяти поставили российских фигуристов Анастасию Мишину и Александра Галлямова, выступающих в парном катании, на первое место в короткой программе командного турнира зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
Мишина и Галлямов оказались на первом месте по версии судей из Китая, Испании, Нидерландов, Австрии и Венгрии. Судьи из США, Канады, Италии и Израиля отдали российской паре второе место, поставив их ниже китайской пары Суй Вэньцзин/Хань Цун, которые побили мировой рекорд и возглавили протокол.
Напомним, после первого дня командного турнира сборная России занимает второе место (26 очков). Лидируют США (28 очков).
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