«Ничего неожиданного». Тарасова — о втором месте Мишиной и Галлямова в короткой программе
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила второе место российской пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов в короткой программе в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине. Лучшими стали китайцы Суй Вэньцзин/Хань Цун, побившие мировой рекорд.
«Потрясающе оцениваю сегодняшние соревнования. Второе место Мишиной и Галлямова после короткой программы? Ничего неожиданного. У китайцев тоже очень сильная пара», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Сборная России занимает второе место после первого дня командного турнира, у команды 26 очков. Лидируют США (28 очков).
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