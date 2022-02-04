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Ягудин: Синициной и Кацалапову не нужно давать повода, чтобы снижали баллы, а они — дали

Ягудин: Синициной и Кацалапову не нужно давать повода, чтобы снижали баллы, а они — дали
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился мнением о выступлении российской танцевальной пары Виктория Синицина / Никита Кацалапов. Они показали второй результат в ритм-танце на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Касаемо Синициной и Кацалапова, я говорил с Ильёй Авербухом. У Никиты была грубая ошибка. И со слов Никиты после проката: они просто отдали первое место. Нужно кататься чисто. Если бы Вика и Никита откатались чисто, то, скорее всего, выиграли бы ритм-танец. Не нужно давать повода, чтобы судьи снижали баллы, а они дали», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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