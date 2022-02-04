Энберт: китайцы оказались выше Мишиной и Галлямова за счёт компонентов. Для меня спорно

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт оценил второе место российской пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов в короткой программе в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине. Лучшими стали китайцы Суй Вэньцзин/Хань Цун, побившие мировой рекорд.

«Ребята прекрасно выступили: отличная программа, всё идеально сделали. По технике Мишина и Галлямов опередили китайцев. Китайская пара оказалась на первом месте за счёт компонентов. Это для меня спорно, потому что наши ребята просто превосходно выполнили все элементы, но так случилось. Будем бороться дальше.

Засудили ли российскую пару? Честно — не знаю. Китайцы тоже сильные спортсмены и тоже прекрасно откатали, у них мощнейшая энергетика. Но здесь надо смотреть миллион нюансов: судьи считают количество шагов, их сложность. Конечно, фактор домашней Олимпиады для китайцев остаётся плюсом — прежде всего в эмоциональном плане. Они могут чувствовать себя более уверенно, судьи это видят и чувствуют.

Всё настолько тонко, что надо под микроскопом изучать, кто и что сделал. У меня, наверное, тоже отношение немного предвзятое к нашим, я очень за них болею. Для меня Мишина и Галлямов сегодня первые. Две пары откатали чисто, прекрасно. У программ разные стили, их даже сложно сравнить по стилистике. Сегодня китайцы оказались выше», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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