Татьяна Навка: американцы будут делать всё, чтобы наших фигуристов опускать

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка оценила судейство в первый день командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине.

«Естественно, судьи из США к россиянам субъективны. Это главные конкуренты в командном соревновании. Американцы будут делать всё, чтобы наших фигуристов опускать. Но всё равно победит сильнейший.

Расстраивает, что в парном катании и танцах мы уступили первые позиции. К сожалению, у Никиты (Кацалапова. — Прим. «Чемпионата») с Викой (Синициной. — Прим. «Чемпионата») была допущена помарка. В соревновании спортивных пар — немного непараллельное вращение. Но тем не менее, это достаточно хороший, стабильный результат, чтобы дальше бороться за золотые медали. У нас ещё не выступила наша главная надежда — это девочки, на которых все держится», — приводит слова Навки «РБК-Спорт».

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