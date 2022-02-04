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Чемпиону Канады по фигурному катанию разрешили вылететь на зимнюю Олимпиаду-2022

Чемпиону Канады по фигурному катанию разрешили вылететь на зимнюю Олимпиаду-2022
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Призёр этапов Гран-при, чемпион Канады по фигурному катанию Киган Мессинг получил разрешение отправиться в Пекин (Китай) для участия в зимних Олимпийских играх, сообщает CBC. Ранее у спортсмена возникли трудности с тестами на коронавирус. Его вылет откладывался, так как для посадки на рейс Кигану нужно было сдать два отрицательных теста подряд, но это никак не могло произойти.

Мессинг был вынужден пропустить старт командного олимпийского турнира и рассчитывает успеть к началу личных соревнований (8 февраля). Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

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