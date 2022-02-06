Большунов принёс России первую победу в лыжных гонках на Олимпийских играх с 2014 года
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Выиграв скиатлон на Олимпийских играх – 2022, Александр Большунов принёс России первое олимпийское золото в лыжных гонках с 2014 года. На Играх-2014 в Сочи Александр Легков первенствовал в марафоне.
Большунов выиграл скиатлон в Пекине с огромным преимуществом над соперниками. Ставшего серебряным призёром соотечественника Дениса Спицова Большунов опередил на 1 минуту и 11 секунд. Бронзовым призёром стал финн Ийво Нисканен, ушедший в отрыв с Большуновым ещё на классической части дистанции.
На Олимпийских играх — 2018 Большунов завоевал три серебра и бронзу, а через четыре года в Пекине в первой же гонке впервые стал олимпийским чемпионом. На финишном километре Большунов принимал поздравления и финишировал с флагом в руках.
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