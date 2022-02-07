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Никита Кацалапов — о Синициной: у Вики ноги затекли очень сильно. Попросилась уйти

Никита Кацалапов — о Синициной: у Вики ноги затекли очень сильно. Попросилась уйти
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Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, рассказал о проблемах, которые возникли у партнёрши. Они заняли второе место в произвольном танце в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Вика не дошла, ноги затекли очень сильно, она уже еле шла. Попросилась уйти. Так бывает, но у меня отошли, когда я шёл. У нас всегда так, я часто в «КиКе» развязываю коньки, потому что невозможно. Очень жёсткие коньки. Хочу, чтобы Камила откаталась замечательно, потом готов принимать поздравления», — передаёт слова Кацалапова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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