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Бестемьянова прокомментировала золото России в командном турнире

Бестемьянова прокомментировала золото России в командном турнире
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Бывшая российская фигуристка Наталья Бестемьянова высказалась о победе сборной России в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Соревнования завершились сегодня, 7 февраля. Сборная России заняла первое место, набрав 74 балла. Сборная США заняла второе место (65), тройку лучших замкнула Япония (63).

«Прекрасная команда, все сработали практически на максимуме. Были, конечно, некоторые помарки, падения, но в целом они спортсмены такого уровня, что в любом случае побеждали всех других», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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