Александр Энберт объяснил падение Мишиной и Галлямова в произвольной программе

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт оценил выступление Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в произвольной программе командного турнира в Пекине. Россияне одержали победу.
«Очень рад. Ребята — молодцы, прекрасное катание. У нас самая сильная команда в мире, это вызывает только радость. Мишина и Галлямов немножечко заставили нас попереживать. Все элементы прыжковые, всё было хорошо сделано.
Говоря о падении в конце — могло немного не хватить концентрации. Может, просто потеряли равновесие на спуске, поддержка сложная. Уже казалось, что все элементы сделаны, но на последнем спуске и последней поддержке немного потеряли концентрацию. Думаю, это просто случайность. Надо радоваться тому, что наши лучше всех — это самое главное», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.
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- 7 февраля 2022
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