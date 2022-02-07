Александр Энберт объяснил падение Мишиной и Галлямова в произвольной программе

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт оценил выступление Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в произвольной программе командного турнира в Пекине. Россияне одержали победу.

«Очень рад. Ребята — молодцы, прекрасное катание. У нас самая сильная команда в мире, это вызывает только радость. Мишина и Галлямов немножечко заставили нас попереживать. Все элементы прыжковые, всё было хорошо сделано.

Говоря о падении в конце — могло немного не хватить концентрации. Может, просто потеряли равновесие на спуске, поддержка сложная. Уже казалось, что все элементы сделаны, но на последнем спуске и последней поддержке немного потеряли концентрацию. Думаю, это просто случайность. Надо радоваться тому, что наши лучше всех — это самое главное», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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