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Роднина: есть опасения за танцы на льду. Синицина и Кацалапов проиграли двум дуэтам из США

Роднина: есть опасения за танцы на льду. Синицина и Кацалапов проиграли двум дуэтам из США
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о выступлении российской танцевальной пары, Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, на командном турнире на Олимпиаде в Пекине (Китай). Они заняли вторые места и в ритм-танце, и в свободном танце, уступив американским парам.

«Куда большее напряжение сейчас в танцах на льду. Немного тревожно. Наши чемпионы мира, Синицина и Кацалапов, проиграли и короткую программу, и произвольную — двум разным американским дуэтам. Тем более что в индивидуальном соревновании будут ещё и французы. У меня это вызывает некоторое опасение. Это показатель того, что конкуренция будет очень жёсткой», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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