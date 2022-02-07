Бестемьянова объяснила, почему Синицина и Кацалапов проиграли индивидуальную программу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление российской танцевальной пары Виктория Синицина / Никита Кацалапов в произвольном танце в командном первенстве Олимпийских игр в Пекине (Китай). Они показали второй результат.



«Синицина и Кацалапов передержали поддержку. По правилам соревнований на льду поддержка должна длиться определённое количество секунд. Я сейчас точно не могу сказать, какая это была из поддержек, но, скорее всего, первая. И за это правилами предусмотрен дидакшен. Вот он и был.



Камила каталась здорово, абсолютно прекрасно. Во время её проката я вдруг поняла, что она уже не гоняется так за четверными, как это было раньше, в начале. Она уже вплетает их в канву программы как украшение своей программы болеро.



В таком графике Марку Кондратюку будет трудно. Но он молодой парень, и я надеюсь, что он справится. У всех остальных достаточно времени, чтобы восстановиться», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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