Алёна Косторная отреагировала на победу сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде

Чемпионка Европы – 2020 Алёна Косторная отреагировала на победу сборной России в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине. Олимпийскими чемпионами в составе сборной России стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов.

Косторная в своём «инстаграме» опубликовала фото с церемонии награждения, тегнула всех членов сборной и написала «Поздравляю», добавив эмодзи.

Фото: «Инстаграм» Алёны Косторной

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Командный турнир

Итоговая турнирная таблица

1. Россия — 74.

2. США — 65.

3. Япония — 63.

4. Канада — 53.

5. Китай — 50.

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