Алёна Косторная отреагировала на победу сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде

Чемпионка Европы – 2020 Алёна Косторная отреагировала на победу сборной России в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине. Олимпийскими чемпионами в составе сборной России стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов.
Косторная в своём «инстаграме» опубликовала фото с церемонии награждения, тегнула всех членов сборной и написала «Поздравляю», добавив эмодзи.
Фото: «Инстаграм» Алёны Косторной
Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Командный турнир
Итоговая турнирная таблица
1. Россия — 74.
2. США — 65.
3. Япония — 63.
4. Канада — 53.
5. Китай — 50.
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