Бутырская: на Валиеву можно смотреть без остановки. Уникальная девочка!

Бывшая российская фигуристка Мария Бутырская высоко оценила выступление Камилы Валиевой на командном турнире на Олимпиаде в Пекине (Китай). Валиева выиграла короткую и произвольную программу, завоевав в составе сборной золотую медаль.



«Про Камиллу Валиеву я даже не знаю, что говорить. Это что-то уникальное. Уникальный ребёнок, уникальная девочка, фигуристка. Смотреть на Камилу можно без остановки: как она катается, как она прыгает, как вращается. Тут только восторженные комментарии могут быть.



Просто желаю, чтобы она также внимательно и собранно каталась в личном первенстве. Это будет уникальный случай, двукратная Олимпийская чемпионка», — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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