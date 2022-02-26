Ковалёв лидирует после короткой программы в финале Кубка России среди юниоров

В финале Кубка России среди юниоров состоялась короткая программа. По её итогам лидирует Артём Ковалёв, представляющий Москву. Он набрал 85,37 балла.

Второе место занимает Владислав Дикиджи из Санкт-Петербурга. Его результат в короткой программе составил 82,42 балла. Тройку лучших замыкает Глеб Лутфуллин. Он набрал 82,42.

В топ-5 также вошли Андрей Анисимов (80,57) и Иван Попов (80,02).

Произвольную программу в финале Кубка России юниоры покажут завтра, 27 февраля. Отметим, что короткую программу у девушек выиграла Аделия Петросян.

Фигурное катание. Кубок России. Финал. Юниоры. Короткая программа

1. Артём Ковалёв — 85,37.

2. Владислав Дикиджи — 84,60.

3. Глеб Лутфуллин — 82,42.

4. Андрей Анисимов — 80,57.

5. Иван Попов — 80,02.