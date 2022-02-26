Ковалёв лидирует после короткой программы в финале Кубка России среди юниоров
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В финале Кубка России среди юниоров состоялась короткая программа. По её итогам лидирует Артём Ковалёв, представляющий Москву. Он набрал 85,37 балла.
Второе место занимает Владислав Дикиджи из Санкт-Петербурга. Его результат в короткой программе составил 82,42 балла. Тройку лучших замыкает Глеб Лутфуллин. Он набрал 82,42.
В топ-5 также вошли Андрей Анисимов (80,57) и Иван Попов (80,02).
Произвольную программу в финале Кубка России юниоры покажут завтра, 27 февраля. Отметим, что короткую программу у девушек выиграла Аделия Петросян.
Фигурное катание. Кубок России. Финал. Юниоры. Короткая программа
1. Артём Ковалёв — 85,37.
2. Владислав Дикиджи — 84,60.
3. Глеб Лутфуллин — 82,42.
4. Андрей Анисимов — 80,57.
5. Иван Попов — 80,02.
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