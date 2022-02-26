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Ковалёв лидирует после короткой программы в финале Кубка России среди юниоров

Ковалёв лидирует после короткой программы в финале Кубка России среди юниоров
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В финале Кубка России среди юниоров состоялась короткая программа. По её итогам лидирует Артём Ковалёв, представляющий Москву. Он набрал 85,37 балла.

Второе место занимает Владислав Дикиджи из Санкт-Петербурга. Его результат в короткой программе составил 82,42 балла. Тройку лучших замыкает Глеб Лутфуллин. Он набрал 82,42.

В топ-5 также вошли Андрей Анисимов (80,57) и Иван Попов (80,02).

Произвольную программу в финале Кубка России юниоры покажут завтра, 27 февраля. Отметим, что короткую программу у девушек выиграла Аделия Петросян.

Фигурное катание. Кубок России. Финал. Юниоры. Короткая программа

1. Артём Ковалёв — 85,37.
2. Владислав Дикиджи — 84,60.
3. Глеб Лутфуллин — 82,42.
4. Андрей Анисимов — 80,57.
5. Иван Попов — 80,02.

Фигурное катание. Кубок России-2022. Финал, Саранск
Юноши. Короткая программа
26 февраля 2022, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Артём Ковалёв
Москва
85.37
2
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
84.60
3
Глеб Лутфуллин
Санкт-Петербург
82.42
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