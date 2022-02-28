Елизавета Туктамышева ответила, готовится ли она к чемпионату мира
Поделиться
Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева ответила на вопрос подписчика в «Инстаграме», готовится ли она к чемпионату мира. Турнир пройдёт в Монпелье (Франция) с 21 по 27 марта.
«Елизавета, к ЧМ готовишься?» — поинтересовался один из подписчиков.
«Ох, ребята, сложный вопрос. Я, честно, не знаю, что ответить. Но в плане тренировок и подготовки — да, они идут. Готовлюсь к Кубку Первого канала из ближайшего», — ответила Елизавета Туктамышева в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: «инстаграм» елизаветы туктамышевой
Кубок Первого канала пройдёт в Москве с 6 по 7 марта. Изначально турнир должен был состояться в Сочи, однако его перенесли.
Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!
Комментарии
- 28 февраля 2022
-
09:57
- 27 февраля 2022
-
21:10
-
17:10
-
16:08
-
15:58
-
14:30
-
13:22
-
12:47
- 26 февраля 2022
-
22:56
-
18:15
-
17:18
-
14:43
- 25 февраля 2022
-
23:27
-
20:33
-
20:03
-
19:47
-
19:28
-
19:05
-
18:37
-
18:06
-
17:48
-
17:14
-
15:48
-
15:41
-
13:40
-
12:37
- 24 февраля 2022
-
21:11
-
20:06
-
19:39
-
19:25
-
19:23
-
18:35
-
16:20
-
14:39
-
14:01
Партнерский контент