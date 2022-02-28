Елизавета Туктамышева ответила, готовится ли она к чемпионату мира

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева ответила на вопрос подписчика в «Инстаграме», готовится ли она к чемпионату мира. Турнир пройдёт в Монпелье (Франция) с 21 по 27 марта.

«Елизавета, к ЧМ готовишься?» — поинтересовался один из подписчиков.

«Ох, ребята, сложный вопрос. Я, честно, не знаю, что ответить. Но в плане тренировок и подготовки — да, они идут. Готовлюсь к Кубку Первого канала из ближайшего», — ответила Елизавета Туктамышева в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: «инстаграм» елизаветы туктамышевой

Кубок Первого канала пройдёт в Москве с 6 по 7 марта. Изначально турнир должен был состояться в Сочи, однако его перенесли.

Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!