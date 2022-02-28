Команда Тутберидзе обратилась к Акатьевой, Петросян и Двоеглазовой после финала КР

В «инстаграме» команды заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе появился пост, посвящённый выступлению подопечных в финале Кубка России по фигурному катанию, который прошёл в Саранске в минувшие выходные. Первые три места заняли Софья Акатьева, Аделия Петросян и Алиса Двоеглазова.

«Поздравляем Софью Акатьеву, Аделию Петросян и Алису Двоеглазову с золотой, серебряной и бронзовой медалями в финале Кубка России. Работаем дальше», — отмечается в сообщении.

Фото: «инстаграм» команды тутберидзе

По итогам короткой программы в Саранске лидером соревнований была Петросян, а Акатьева занимала лишь четвёртое место. В произвольной программе Софья выиграла у Аделии почти 18 баллов.

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