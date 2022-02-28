Тарасова оценила шансы на участие российских фигуристов в ЧМ-2022 на фоне рекомендаций МОК

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на ранее опубликованные рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), согласно которым международные спортивные федерации и организаторы мероприятий не должны приглашать и разрешать участвовать российским и белорусским спортсменам в международных турнирах.
«Наши фигуристы готовились и к чемпионату Европы, и к Олимпиаде, готовятся они и к чемпионату мира. Тренеры решат, как им поступать, но я считаю, что ехать на чемпионат мира надо, пускай и в нейтральном статусе. Все прекрасно знают, откуда мы», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».
Чемпионат мира 2022 года по фигурному катанию пройдёт в Монпелье (Франция) с 21 по 27 марта.
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