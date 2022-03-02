Алексей Ягудин прокомментировал переход Косторной к Буяновой от Тутберидзе

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал уход чемпионки Европы 2020 года, российской фигуристки Алёны Косторной от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Спортсменка будет заниматься в группе Елены Буяновой.
«О правильности перехода Косторной от Тутберидзе к Буяновой можно будет судить только после её результатов на соревнованиях. Всё просто. До этого момента сказать особо нечего», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее Алёна Косторная уже уходила от Этери Тутберидзе. В межсезонье-2020 российская спортсменка перешла в тренерскую академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. С ним она проработала один сезон, после чего вернулась к Тутберидзе.
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