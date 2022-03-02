Жулин: Кацалапов дико напоминает меня самого. Я хуже, чем он, в два раза

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал об особенностях партнёров в танцах на льду, которые под его руководством стали олимпийскими чемпионами.
«Роман Костомаров и Никита Кацалапов – совершенные антиподы. Роман, конечно, любил похвалу, но Никита от неё просто расцветает! Он прямо так и говорит: «Вы меня хвалИте и говорИте, что я катался лучше всех». У него непростой характер, он сильно подвержен влиянию настроения. Он мне дико напоминает меня самого. Я хуже, чем он, в два раза. Но у меня вовремя проявилось понимание, что я мужчина в паре. И Никита это тоже понял. С партнёршами не надо соревноваться, их надо преподносить. Тогда ты как мужик вырастаешь в тысячу раз на льду. Уметь показать партнёршу – это большой дар. Я подписал ему книгу такими словами: «Наверное, самому трудному и самому любимому своему ученику».
А Рома другой. Ему я мог сказать: «Ты так ужасно катался на тренировке, что вечером на лёд можешь вообще не выходить!» После этого он выходит и всех «разрывает» – соперников, партнёршу, меня. И это работало очень сильно, вот такой человек, такой характер», — приводит слова Жулина «Московская правда».
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