Синицина и Кацалапов — космос. Только гениальные французы смогли остановить нашу пару

Весь мир ждёт решения CAS по участию Камилы Валиевой в Олимпиаде, но финал танцев на льду никто не отменял. Представители самого эстетичного вида фигурного катания подвели итоги четырёхлетнего цикла и разыграли медали. К сожалению, за золото наши дуэты побороться не смогли. Победа досталась совершенно гениальным французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Виктория Синицина и Никита Кацалапов довольствуются серебром.



Но проиграть таким сильным и даровитым соперникам — не стыдно.

Третья пара России Диана Дэвис и Глеб Смолкин приехала на Олимпиаду, прежде всего, за опытом. Вчерашние юниоры на высокие места ещё не претендуют. В Пекине они зарабатывают авторитет у судей и прощупывают лёд на будущее. С нервами Диана и Глеб уже справляются достаточно неплохо. Им удалось выдать яркий раскованный танец под «Танго Роксаны» из «Мулен Руж» и получить достаточно неплохие баллы — 108,16 за произвольную и 179,82 по сумме. Этого хватило для 14-го места, что для дебюта молодых танцоров на Олимпиаде достаточно неплохо.

Настоящая битва за медали развернулась в последней разминке, где были собраны по два дуэта из России и США, а также одна пара из Франции. Двукратные чемпионы страны Александра Степанова и Иван Букин впервые оказались на Олимпиаде, и по их вдохновенному катанию было видно, как они кайфуют от нахождения на ней. Фигуристы поразили трогательнейшим исполнением программы «Ромео и Джульетта», продемонстрированной в абсолютно новом, уникальном прочтении. Эталонные твиззлы, мастерски исполненные дорожки, сложнейшие поддержки — в их катании было идеально всё. Всё, до обиднейшей ошибки в самом конце, когда у Саши слетело ребро на коньке.

Ребята докатали программу на пределе, стараясь не показывать своего разочарования. Но ошибка обошлась им дорого. Они получили всего 120,98 балла за произвольный и 205,07 по сумме, проиграв даже итальянцам Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. К сожалению, Саше и Ване так и не удалось закрепиться в пятёрке лучших.

Следующими на лёд вышли представители США Мэдисон Чок и Эван Бэйтс. Американцы фантастически откатали свой инопланетный танец и получили за него очень приличные баллы — 130,63. Не менее солидной получилась и сумма в 214,77 балла. Фигуристы аж взвизгнули от восторга, когда увидели такие высокие оценки. Они приблизились к борьбе за медали. Но их соотечественники Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью не собирались без боя отдавать им награду. Американцы вложили всю душу в свой произвольный танец и откатались на кураже, не допустив ни малейшей осечки.

«Прокат жизни они сейчас выдали. Это их заключительный сезон, и выдать такой прокат… Просто здорово! В этом танце была любовь», — сказал Илья Авербух.



Под впечатлением от проката Хаббелл и Донохью остались и судьи, поставившие им 130,89 за произвольный и 218,02 по сумме. Американцы обеспечили себе медаль.

После таких потрясающих прокатов фигуристов из США было особенно тревожно за Синицину и Кацалапова — у них абсолютно не было права на ошибку. Но подопечные Александра Жулина не подвели. Вика с Никитой вышли на лёд с улыбкой на лице, которая ни разу не сползла с их лиц во время проката. Фигуристы катались эмоционально, при этом чётко и технично исполняли все элементы. Они оставили всех себя на льду, показывая судьям, что борьба с американцами — это не их удел.



Синицина и Кацалапов были очень довольны своим прокатом. Их тренер же стоял за бортиком и гордо вскидывал руки вверх, уже празднуя медаль. Судьи достаточно быстро выставили оценки, ни капельки не сомневаясь в том, кто должен занять промежуточное первое место. 131,66 за произвольный танец и 220,51 по сумме получили Вика с Никитой, гарантировав себе как минимум серебро.

Всё должен был решить прокат вице-чемпионов Олимпиады-2018 Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. Французы обидно упустили победу в Пхёнчхане и повторять судьбу были не намерены. Фигуристы выдали невероятно трогательный и воодушевлённый прокат, технично исполнив все элементы. Они катались как единое целое и даже дышали в унисон. Судьба золотой медали стала понятна к середине проката. Синицина и Кацалапов, конечно, молодцы. Но Пападакис и Сизерон — всё ещё неземной уровень.



За произвольный танец Габи и Гийом получили 136,15 балла. По сумме — 226,98, что стало новым мировым рекордом.



«Проиграть таким соперникам… Они совершенно в танце… Они взяли ниточку и начали её вести как кружева. Это по-настоящему искусство, и это заслуженная победа», — констатировал Илья Авербух. И с ним трудно не согласиться.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022