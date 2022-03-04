Чемпионат мира среди юниоров по фигурному катанию перенесли в Таллин

Пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) сообщила, что чемпионат мира среди юниоров был перенесён в Таллин (Эстония). Изначально ожидалось, что соревнования пройдут в Софии (Болгария).
Планировалось, что Болгария примет турнир, который запланирован на 7-13 марта. Но затем организаторы отказались от проведения соревнований из-за антиковидных ограничений. Теперь турнир перенесён на 13-17 апреля.
Стоит напомнить, что ранее ISU объявила о запрете на выступление российских и белорусских спортсменов. Фигуристов из двух стран отстранили из-за событий, происходящих на Украине. Пока срок действия санкций по отношению к российскому спорту неизвестен. В России сообщали, что в связи с отстранением обратятся в Спортивный арбитражный суд (CAS).
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