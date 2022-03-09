Брайан Орсер и Джонни Вейр отреагировали на фото Евгении Медведевой с мамой

Канадский специалист Брайан Орсер, являющийся бывшим тренером двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой, и чемпион мира 2001 года по фигурному катанию среди юниоров, трёхкратный чемпион США Джонни Вейр отметились в комментариях под постом Медведевой в «Инстаграме». Ранее Евгения выложила фото с мамой, подписав его: «Дорогие девочки, девушки, женщины, бабушки, сёстры, мамы, поздравляю вас всех с 8 Марта! Здоровья, любви и мира всем! Я бы хотела отдельно поздравить свою маму, которая воспитала во мне уважение к людям и их мнению».
«Вау! Вы обе выглядите потрясающе! Привет маме. И тебе, конечно», — написал Орсер в комментариях. Что касается Вейра, то он оставил эмодзи с изображением влюблённого лица.
Фото: «инстаграм» евгении медведевой
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