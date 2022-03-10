Алексей Мишин: изоляция фигуристов от остального мира негативна, но не убийственна

Известный тренер Алексей Мишин рассказал, чем занимается его группа после отстранения россиян от участия в международных соревнованиях.
В группе Мишина занимаются серебряный призёр чемпионата мира – 2021 Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы – 2019 Софья Самодурова, призёр Олимпийских игр и чемпионата мира Михаил Коляда, а также Евгений Семененко, занявший восьмое место на зимних Играх – 2022 в Пекине.
«Пока живём как в ситуации, отражённой в песне: «Тёмная ночь, только пули свистят по степи...» Не знаем, что будет дальше. Будем тренироваться, что делать? Я другого ничего не умею, поэтому буду работать тренером.
Сколько спортсмен высокого уровня может сохранять форму в условиях изоляции и без привычной конкуренции? Долго. Отсутствие конкуренции со стороны иностранных соперников нас не сильно подрубает. Две-три звезды сейчас уйдут, а остальные у них все одинаковые. Это если говорить про мужской вид.
Вот мальчик занял восьмое место на Олимпиаде в Пекине. Хорошо это или плохо? С одной стороны, плохо, что он не чемпион. С другой, впереди него всего семеро фигуристов. Лидеры уйдут – уже пятое место будет близко. Остальные ребята подвинутся вперёд. Гегемония пожилых рушится в спорте в одно мгновение.
Изоляция наших фигуристов от остального мира, безусловно, негативна, но не убийственна. Когда русских гладиаторов снова выпустят на международную арену, уже с открытым забралом, они покажут свою силу», — приводит слова Мишина «РБ Спорт».
- 10 марта 2022
-
19:42
-
18:34
-
18:13
-
14:46
-
13:00
-
12:05
-
11:35
-
09:42
-
08:13
-
08:08
-
00:05
- 9 марта 2022
-
20:36
-
19:33
-
18:46
-
18:37
-
18:32
-
18:07
-
14:53
-
14:16
-
08:12
-
08:06
-
07:58
- 8 марта 2022
-
23:08
-
22:40
-
22:12
-
20:15
-
19:50
-
18:51
-
18:27
-
17:18
-
14:00
-
13:42
-
11:34
-
10:32
-
09:37