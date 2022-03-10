Алексей Мишин: изоляция фигуристов от остального мира негативна, но не убийственна

Известный тренер Алексей Мишин рассказал, чем занимается его группа после отстранения россиян от участия в международных соревнованиях.

В группе Мишина занимаются серебряный призёр чемпионата мира – 2021 Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы – 2019 Софья Самодурова, призёр Олимпийских игр и чемпионата мира Михаил Коляда, а также Евгений Семененко, занявший восьмое место на зимних Играх – 2022 в Пекине.

«Пока живём как в ситуации, отражённой в песне: «Тёмная ночь, только пули свистят по степи...» Не знаем, что будет дальше. Будем тренироваться, что делать? Я другого ничего не умею, поэтому буду работать тренером.

Сколько спортсмен высокого уровня может сохранять форму в условиях изоляции и без привычной конкуренции? Долго. Отсутствие конкуренции со стороны иностранных соперников нас не сильно подрубает. Две-три звезды сейчас уйдут, а остальные у них все одинаковые. Это если говорить про мужской вид.

Вот мальчик занял восьмое место на Олимпиаде в Пекине. Хорошо это или плохо? С одной стороны, плохо, что он не чемпион. С другой, впереди него всего семеро фигуристов. Лидеры уйдут – уже пятое место будет близко. Остальные ребята подвинутся вперёд. Гегемония пожилых рушится в спорте в одно мгновение.

Изоляция наших фигуристов от остального мира, безусловно, негативна, но не убийственна. Когда русских гладиаторов снова выпустят на международную арену, уже с открытым забралом, они покажут свою силу», — приводит слова Мишина «РБ Спорт».