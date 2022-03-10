Трусова выступит в шоу Плющенко «Союз чемпионов»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко анонсировал своё шоу «Союз чемпионов», которое состоится 16 апреля в Санкт-Петербурге.

В гала-представлении примут участие Аделина Сотникова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Степанова и Иван Букин.

«Наше шоу «Союз чемпионов» состоится в моём родном Санкт-Петербурге, где я не выступал уже 2 года! Мы готовим для вас с нашими чемпионами потрясающее спортивное шоу и традиционно в Ледовом дворце! 16 апреля, Cанкт-Петербург! На нашем шоу и льду будет жарко! Я вам это обещаю! P.S. Сюрпризы тоже будут! Это ещё не весь наш огненный состав!!!» — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Евгения Плющенко

Фото можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».