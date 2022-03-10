Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Виктория Синицина: сейчас совсем непросто тренироваться

Виктория Синицина: сейчас совсем непросто тренироваться
Комментарии

Чемпионка мира и Европы в танцах на льду Виктория Синицина рассказала о подготовке к Кубку Первого канала, который пройдёт с 24 по 27 марта в Саранске.

«Если честно, сейчас совсем непросто тренироваться. Но мы всё равно продолжаем и готовимся к Кубку Первого канала.

Сегодня ещё ездила точить коньки. Погода просто замечательная, такая солнечная. Если бы у меня была возможность, уехала бы за город куда-нибудь. Как вы сейчас, ребят?» — написала Синицина на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Виктории Синициной

Фото можно посмотреть на странице Виктории Синициной в «Инстаграме».

На Олимпийских играх – 2022 Виктория Синицина и Никита Кацалапов помогли сборной России завоевать золото в командном турнире и завоевали серебро в личных соревнованиях.

Синицина и Кацалапов — космос. Только гениальные французы смогли остановить нашу пару Синицина и Кацалапов — космос. Только гениальные французы смогли остановить нашу пару
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022