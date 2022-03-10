Виктория Синицина: сейчас совсем непросто тренироваться

Чемпионка мира и Европы в танцах на льду Виктория Синицина рассказала о подготовке к Кубку Первого канала, который пройдёт с 24 по 27 марта в Саранске.

«Если честно, сейчас совсем непросто тренироваться. Но мы всё равно продолжаем и готовимся к Кубку Первого канала.

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Сегодня ещё ездила точить коньки. Погода просто замечательная, такая солнечная. Если бы у меня была возможность, уехала бы за город куда-нибудь. Как вы сейчас, ребят?» — написала Синицина на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Виктории Синициной

Фото можно посмотреть на странице Виктории Синициной в «Инстаграме».

На Олимпийских играх – 2022 Виктория Синицина и Никита Кацалапов помогли сборной России завоевать золото в командном турнире и завоевали серебро в личных соревнованиях.