Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов рассказали, в чём себя ограничивают

Олимпийские чемпионы в команде, серебряные призёры Игр-2022 в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов в эфире Love Radio рассказали об ограничениях, которые существуют в фигурном катании.

Виктория: Сильно ли приходится себя ограничивать? Да, потому что всё-таки это спорт. Нужно соблюдать режим, чтобы тебе было легче переносить нагрузку и вообще чтобы хорошо себя чувствовать. Естественно, питание должно быть правильным.

Никита: Ты ограничиваешь, сколько времени можешь гулять в выходной, потому что у тебя режим и ты должен вовремя лечь спать. Ты ограничиваешь свой отпуск, потому что у тебя есть конкретное расписание, когда ты должен начать работу. И даже иногда кто-то из спортсменов – мы, правда, так не делаем – в Новый год хочет уехать отдохнуть на несколько дней… Я один раз просто мысль закинул нашему тренеру, и он ответил: только не лети далеко, потому что акклиматизация, ты вернёшься, будет тяжело. Ограничения присутствуют во всём, потому что цели очень большие, трудно их добиваться. Мы жизни кладём, чтобы выигрывать такие соревнования, как Олимпийские игры, чемпионаты мира, чемпионаты Европы.