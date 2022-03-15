Татьяна Тарасова: с таким составом Кубок Первого канала может соперничать с ЧМ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о составе и изменённом формате Кубка Первого канала по фигурному катанию, который пройдёт с 25 по 27 марта в Саранске.
В отличие от 2021 года в прыжковом турнире будут участвовать не только мужчины и женщины, но и спортивные пары, которые покажут выбросы и подкруты.
«Я хорошо отношусь к идее добавить спортивные пары в прыжковой турнир. Конечно, он от этого станет интереснее.
Шикарный состав, потрясающий. Выступят лучшие из лучших. Считаю, что будет очень интересный турнир. С таким составом он по интересу зрителей может соперничать с чемпионатом мира», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
Кубок Первого канала пройдёт на одной неделе с чемпионатом мира, от участия в котором россиян отстранили из-за спецоперации на Украине.
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