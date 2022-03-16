15-летняя Дарья Усачёва назвала свой актуальный рост

15-летняя российская фигуристка Дарья Усачёва сообщила свой актуальный рост, общаясь с подписчиками в «Инстаграме». По словам спортсменки, её рост равен 162 см.

Фото: «инстаграм» дарьи усачевой

Напомним, в ноябре 2021 года Усачёва получила травму на раскатке перед выступлением в короткой программе на четвёртом этапе серии Гран-при в Японии. Во время выполнения прыжкового элемента у спортсменки произошёл отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости. Со льда её унесли на руках. В феврале 2022 года 15-летняя фигуристка вернулась к тренировкам.

Личный рекорд Усачёвой по сумме двух прокатов — 217,31 балла. Спортсменка показала такой результат на Skate America 2021 года, где проиграла лишь Александре Трусовой.

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