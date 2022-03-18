Китайские власти шпионили за Алисой Лью и её отцом

Американская фигуристка Алиса Лью и её отец Артур подвергались шпионажу со стороны китайских властей, сообщает NBC. По данным источника, Министерство юстиции США заподозрило пять человек в том, что они преследовали китайских диссидентов в стране. Артур Лью уехал из Китая в 1989 году, став политическим беженцем.



ФБР связывалось с отцом фигуристки и сообщило ему о шпионаже, но мужчина не стал рассказывать о произошедшем дочери, чтобы она спокойно готовилась к Олимпиаде в Пекине (Китай).



«Это был её момент. Возможность выступить на Олимпиаде выпадает раз в жизни. Я бы не позволил им помешать ей, сделал всё, что было в моих силах, чтобы она была в безопасности. Я был готов на жертвы, чтобы она могла наслаждаться моментом.

В то же время я не позволю им остановить меня или заставить замолчать. Я буду выражать своё мнение», — сказал отец фигуристки.

В 1989 году Артур Лью выступал против властей Китая. Его дочь делала публикации в соцсетях о преследованиях уйгуров.