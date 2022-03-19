Баюл — Загитовой: девочка моя, сейчас понимаешь, что чужую корону не надо носить?

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании, бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл опубликовала в «Инстаграме» пост с обращением к чемпионке Игр-2018 Алине Загитовой.

«Алина Загитова, девочка моя, ты, наверное, сейчас понимаешь, что чужую корону не надо носить? Я старая, знаю, о чём предупреждала и говорила», — написала под собственным фото Баюл.

«А что произошло?» — поинтересовалась одна из подписчиц. «А она сама знает», — ответила Баюл.

На данный момент Загитова никак не отреагировала на публикацию Баюл.

Баюл также является чемпионкой мира (1993), двукратным призёром чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратной чемпионкой Украины (1993, 1994), заслуженным мастером спорта Украины.

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